В этом году в Южной Каролине дважды видели Снежного человека
По данным Организации полевых исследователей снежного человека, в этом году в Южной Каролине дважды видели снежного человека.
Согласно веб-сайту организации, существо заметили 5 июля и 2 августа. В первый раз его увидели вблизи обрыва линии электропередач, что, как говорится в отчете, является обычным явлением для наблюдений снежного человека.
Район находится недалеко от Клевера в графстве Йорк. Профессиональный лесник сообщил, что слышал стук и странный запах в этом районе.
Он также сказал, что обнаружил большой участок травы, который был примят, как будто там регулярно спит кто-то большой.
Второе наблюдение произошло в округе Бофорт в государственном парке Хантинг-Айленд, недалеко от маяка.
Репортер сказал, что видел существо, идущее по обочине дороги перед автомобилем. Оно быстро исчезло в растительности, окружающей съезд.
Организация полевых исследователей снежного человека основана в 1995 году. В ее состав входят ученые, журналисты и специалисты разного происхождения.
На сайте говорится, что организация стремится раскрыть тайну, окружающую феномен снежного человека, то есть получить убедительные документы о существовании этого вида.
Опубликовано: Светлана Репина
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В этом году в Южной Каролине дважды видели Снежного человека
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