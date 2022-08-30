Эксперты по уборке из Aspen Clean рассказали, как предотвратить образование пыли

В любом доме или квартире приходится регулярно бороться с пылью. Но есть способы упростить эту работу, если начать борьбу еще на этапе образования пыли.

Алисия Соколовски, президент и со-генеральный директор Aspen Clean говорит, что пыль попадает в дом снаружи, но можно принять меры, чтобы она там и оставалась.

Коврик-половик на входе поможет предотвратить проникновение пыли на обуви. Но для этого нужно тщательно вытирать ноги или оставлять обувь перед входом в дом.

Еще пыль попадает внутрь через открытые окна. Держать их постоянно закрытыми – не выход, но не рекомендуется надолго оставлять открытой одну и ту же створку.

В часы пик окна все же лучше закрыть. Не лишним будет проверить все оконные и дверные конструкции на герметичность.

Хорошая идея – ставить растения перед открытым окном. Они отфильтровывают пыль, причем морщинистые и опушенные листья собирают больше пыли, чем гладкие.

Если в оконных блоках, системах отопления или охлаждения используются фильтры, их необходимо регулярно менять.

Источником пыли могут быть постельные принадлежности, от которых частицы разлетаются по всей комнате. Предотвратить это помогает стирка каждые две недели.

Одеяла, подушки и ковры лучше всего вытряхивать на улице, а матрас желательно поместить в специальный чехол с защитой от пыли.