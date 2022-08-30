После сильной засухи Китаю грозит страшное наводнение

К понедельнику более 100 000 человек переехали в более безопасные районы, поскольку проливные дожди привели к риску наводнений в регионе на юго-западе Китая.

Большую часть лета этот район страдал от сильной жары и засухи. Теперь сильные дожди прогнозируются в некоторых частях провинции Сычуань и городе Чунцин.

Тем временем метеорологическое агентство Китая поддерживало общенациональный оранжевый уровень опасности засухи, второй по величине уровень, поскольку жара сохранялась во многих частях юга страны.

Агентство рекомендовало строго экономить воду и использовать аварийные источники воды для снабжения людей и скота.

В Сычуани, Чунцине и соседних провинциях Ганьсу и Шэньси на севере действуют меры реагирования на чрезвычайные ситуации национального уровня IV в связи с наводнениями.

Твердая, выжженная солнцем почва, оставленная аномальной жарой, увеличивает риск стихийных бедствий во время дождя.

Изменение погоды принесло некоторое облегчение от жары, и заводы в Сычуани были запущены на полную мощность после двухнедельных ограничений, связанных с сокращением выработки гидроэлектроэнергии.

Дождь должен помочь фермерам, чей рис, острый сычуаньский перец и другие культуры увядали во время продолжительной засухи, из-за которой общественные водоемы превратились в потрескавшуюся землю.