После сильной засухи Китаю грозит страшное наводнение
К понедельнику более 100 000 человек переехали в более безопасные районы, поскольку проливные дожди привели к риску наводнений в регионе на юго-западе Китая.
Большую часть лета этот район страдал от сильной жары и засухи. Теперь сильные дожди прогнозируются в некоторых частях провинции Сычуань и городе Чунцин.
Тем временем метеорологическое агентство Китая поддерживало общенациональный оранжевый уровень опасности засухи, второй по величине уровень, поскольку жара сохранялась во многих частях юга страны.
Агентство рекомендовало строго экономить воду и использовать аварийные источники воды для снабжения людей и скота.
В Сычуани, Чунцине и соседних провинциях Ганьсу и Шэньси на севере действуют меры реагирования на чрезвычайные ситуации национального уровня IV в связи с наводнениями.
Твердая, выжженная солнцем почва, оставленная аномальной жарой, увеличивает риск стихийных бедствий во время дождя.
Изменение погоды принесло некоторое облегчение от жары, и заводы в Сычуани были запущены на полную мощность после двухнедельных ограничений, связанных с сокращением выработки гидроэлектроэнергии.
Дождь должен помочь фермерам, чей рис, острый сычуаньский перец и другие культуры увядали во время продолжительной засухи, из-за которой общественные водоемы превратились в потрескавшуюся землю.
Опубликовано: Светлана Репина
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