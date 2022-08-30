США раскритиковали Россию за блокирование ядерного договора ООН

Российские официальные лица подверглись критике со стороны своих американских коллег за «циничный обструкционизм» после того, как Москва помешала ООН принять совместную декларацию о нераспространении ядерного оружия.

США заявили, что после нескольких недель переговоров по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который направлен на прекращение распространения ядерного оружия и способствует разоружению, Россия помешала принятию декларации.

Москва заявила, что некоторые политические аспекты декларации, которая пересматривается каждые несколько лет и подписана 191 страной, вызывают проблемы.

Речь явно идет о серьезной озабоченности, высказанной международным сообществом по поводу безопасности Запорожской АЭС.

Представителя Госдепартамента США Ведант Патель сказал, что Россия заблокировала достижение консенсуса по ядерному договору.

По словам Пателя, самой серьезной проблемой, которую должна решить конференции, остается ситуация на Запорожской АЭС.

Группа официальных лиц Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на станцию, где будет искать любой ущерб, нанесенный объекту с марта.

Патель отметил, что блокирование Россией ДНЯО было сделано для того, чтобы заблокировать формулировки, которые просто признают серьезную радиологическую опасность на Запорожской атомной электростанции в Украине, которая является крупнейшей подобной установкой в Европе.