Президент Сербии заявил, что его страна может позволить себе альтернативу российским энергоносителям

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что финансовое положение страны достаточно устойчиво, чтобы найти альтернативы российским энергоносителям и справиться с нехваткой поставок, ожидаемой в ближайшие месяцы.

Балканская страна сильно зависит от российской нефти и газа, поставки которых были нарушены из-за конфликта на Украине и введения санкций против Москвы со стороны Европейского Союза, к которому стремится присоединиться Сербия.

Вучич сказал, что Сербия искала источники топлива везде, где только могла. При этом он уточнил, что граждане не пострадают, а сербская финансовая система справится с этими вызовами.

Президент пояснил, что Сербия ведет переговоры с Ираком о покупке нефти, запланированы переговоры с Венесуэлой.

Вучич сказал, что Сербия стремилась купить около 2 млн тонн нефти даже в Китае и Индонезии и что у нее есть на это деньги.

Есть планы по закупке газа в Азербайджане в 2023 году. Кроме того, запасы газа в хранилищах увеличены до максимального уровня.

Вучич сказал, что в стране достаточно газа в хранилищах на 60 дней, используя внутренние мощности и арендованные хранилища в соседней Венгрии.

Сербия также нуждается в дополнительных закупках угля для своих тепловых электростанций, которые обеспечивают почти 70% электроэнергии страны.