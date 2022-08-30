Талибы готовятся закупать нефть, газ и пшеницу в России
Администрация талибов находится на завершающей стадии переговоров в Москве по условиям контракта Афганистана на закупку бензина и бензола в России.
Хабибурахман Хабиб, официальный представитель министерства экономики Афганистана, подтвердил, что делегация под председательством министерства торговли находится в российской столице и завершает заключение контрактов на поставку пшеницы, газа и нефти.
Источник в канцелярии министра торговли и промышленности сообщил агентству Reuters, что технические представители его министерства и министерства финансов остались в Москве для работы над контрактами после визита министерской делегации в этом месяце.
Контракты были заключены после того, как делегация талибов во главе с исполняющим обязанности министра торговли посетила Россию в середине августа для проведения торговых переговоров.
Если контракт будет заключен, это будет признаком того, что иностранные страны все чаще ведут дела с талибами, несмотря на то, что его администрация не была официально признана ни одним международным правительством, поскольку оно взяло страну под свой контроль после вывода американских войск около года назад.
Это происходит в то время, когда Соединенные Штаты пытаются убедить другие страны сократить использование российской нефти, заявив, что данная инициатива направлена на ограничение доходов от продажи нефти.
И Россия, и возглавляемый талибами Афганистан сталкиваются с экономическими санкциями со стороны международных правительств, в том числе Соединенных Штатов.
Афганские банки пострадали от санкций, из-за которых большинство международных банков не желают проводить операции ними.
Опубликовано: Светлана Репина
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