Борис Джонсон призвал не отказываться от зеленой энергии

Борис Джонсон на этой неделе заявил, что Великобритания не должна отказываться от инвестиций в зеленую энергию в пользу краткосрочных решений кризиса стоимости жизни.

В своем прощальном послании премьер-министр сказал, что страна находится в сильной позиции преодоления энергетических кризисов будущего.

Его комментарии можно рассматривать как предупреждение Лиз Трасс и Риши Сунаку, чтобы они поддерживали свои амбиции строить новый ядерный реактор и обеспечивать пятикратное увеличение оффшорной ветровой энергии к 2030 году, что составляет почти половину общего потребления электроэнергии в Великобритании.

Это будет особенно актуально для Лиз Трасс, которая пообещала приостановить взимание «зеленых» сборов со счетов за электроэнергию.

Джонсон также призвал продолжить поддержку Владимира Зеленского и Украины.

Между тем члены консервативной партии уже недовольны смещением Джонсона с поста премьер-министра.

Опрос YouGov, проведенный на прошлой неделе, показал, что, если бы выборы лидера консерваторов были трехсторонней борьбой, г-н Джонсон получил бы в два раза больше голосов среди членов тори, чем любой из его соперников.

Среди ведущих сторонников Лиз Трасс, которые, как ожидается, будут занимать ключевые посты в ее кабинете, существуют разногласия.

Например, Кваси Квартенг, бизнес-секретарь, которому обещают стать ее канцлером, на прошлой неделе заявил, что правительству следует запустить больше атомных электростанций.