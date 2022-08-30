Борис Джонсон призвал не отказываться от зеленой энергии
Борис Джонсон на этой неделе заявил, что Великобритания не должна отказываться от инвестиций в зеленую энергию в пользу краткосрочных решений кризиса стоимости жизни.
В своем прощальном послании премьер-министр сказал, что страна находится в сильной позиции преодоления энергетических кризисов будущего.
Его комментарии можно рассматривать как предупреждение Лиз Трасс и Риши Сунаку, чтобы они поддерживали свои амбиции строить новый ядерный реактор и обеспечивать пятикратное увеличение оффшорной ветровой энергии к 2030 году, что составляет почти половину общего потребления электроэнергии в Великобритании.
Это будет особенно актуально для Лиз Трасс, которая пообещала приостановить взимание «зеленых» сборов со счетов за электроэнергию.
Джонсон также призвал продолжить поддержку Владимира Зеленского и Украины.
Между тем члены консервативной партии уже недовольны смещением Джонсона с поста премьер-министра.
Опрос YouGov, проведенный на прошлой неделе, показал, что, если бы выборы лидера консерваторов были трехсторонней борьбой, г-н Джонсон получил бы в два раза больше голосов среди членов тори, чем любой из его соперников.
Среди ведущих сторонников Лиз Трасс, которые, как ожидается, будут занимать ключевые посты в ее кабинете, существуют разногласия.
Например, Кваси Квартенг, бизнес-секретарь, которому обещают стать ее канцлером, на прошлой неделе заявил, что правительству следует запустить больше атомных электростанций.
Опубликовано: Светлана Репина
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