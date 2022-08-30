Китайский Шэньчжэнь закрывает рынок электроники для борьбы со вспышкой COVID

Власти южного китайского города Шэньчжэнь в понедельник закрыли крупнейший в мире рынок электроники Хуацянбэй и приостановили работу 24 станций метро в попытке обуздать вспышку COVID-19.

Три ключевых здания в обширном районе, состоящие из тысяч киосков, продающих производителям микросхемы, телефонные детали и другие компоненты, будут закрыты до 2 сентября.

По сообщениям официальных местных СМИ, движение метро на 24 станциях в центральных районах Футянь и Луоху также было остановлено.

В Футяне, где находится городское правительство, официальные лица объявили, что кинотеатры, караоке-бары и парки будут закрыты, а крупные общественные мероприятия отменены до 2 сентября.

В понедельник технический центр с населением почти 18 миллионов человек сообщил о девяти симптоматических и двух бессимптомных случаях после тестирования накануне.

Тестирование на COVID-19 стало частью повседневной жизни в городе, при этом в большинстве общественных мест и офисов требуется подтверждение теста в течение 48 часов для входа или в течение 24 часов в районах с высоким риском.

В то время как город избегал полного закрытия после недельной блокировки в марте, жители отдельных комплексов подверглись недельному карантину, когда были обнаружены положительные случаи.

28 августа Китай сообщил о 1696 новых случаях заражения COVID-19, из которых 352 были симптоматическими, а 1344 — бессимптомными.