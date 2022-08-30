Байден направился в Пенсильванию поднимать рейтинг демократов

Джо Байден увеличит свои поездки в Пенсильванию, ключевой штат на следующих выборах в законодательные органы, где 1 сентября выступит с речью о «продолжающейся битве за душу нации».

Исход предстоящих выборов в Пенсильвании может сам по себе решить, сохранит ли Демократическая партия контроль над верхней палатой Конгресса в течение следующих двух лет или же Сенат переметнется на сторону республиканцев.

Этот штат, известный как своими крупными городскими центрами, такими как Филадельфия или Питтсбург, так и упадком промышленности, поэтому находится в центре кампаний обоих лагерей.

В худшем случае в опросах весной и в начале лета американский президент и его партия восстановили свои цвета в последние недели, поскольку эти выборы традиционно неблагоприятны для доминирующей в Белом доме партии.

Это объясняется несколькими факторами: озабоченностью общественного мнения по поводу права на аборт, чередой реформ Джо Байдена, прошедших в Конгрессе, затихающей инфляцией, а также накоплением процедур и разоблачений против Дональда Трампа.