Байден направился в Пенсильванию поднимать рейтинг демократов
Джо Байден увеличит свои поездки в Пенсильванию, ключевой штат на следующих выборах в законодательные органы, где 1 сентября выступит с речью о «продолжающейся битве за душу нации».
Исход предстоящих выборов в Пенсильвании может сам по себе решить, сохранит ли Демократическая партия контроль над верхней палатой Конгресса в течение следующих двух лет или же Сенат переметнется на сторону республиканцев.
Этот штат, известный как своими крупными городскими центрами, такими как Филадельфия или Питтсбург, так и упадком промышленности, поэтому находится в центре кампаний обоих лагерей.
В худшем случае в опросах весной и в начале лета американский президент и его партия восстановили свои цвета в последние недели, поскольку эти выборы традиционно неблагоприятны для доминирующей в Белом доме партии.
Это объясняется несколькими факторами: озабоченностью общественного мнения по поводу права на аборт, чередой реформ Джо Байдена, прошедших в Конгрессе, затихающей инфляцией, а также накоплением процедур и разоблачений против Дональда Трампа.
Опубликовано: Тарас Медведев
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