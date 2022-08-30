Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму $46 млн

Швеция готова поставить Украине пакет военной помощи на сумму более 46 миллионов долларов.

Сокгольм предоставит еще 500 миллионов крон для военной помощи Киеву, и еще 500 млн крон будет выделено на реконструкцию социальной сферы.

Премьер-министр Швеции Андерссон оговорила с главой МИД Украины Кулебой возможности этого пакета.

Кулеба попросил, чтобы Швеция предоставила стране также оружие, такое как гаубицы и снаряды.

«Пока продолжается война, мы будем просить больше оружия. Каждый евро, каждая пуля, каждый снаряд имеют значение», — сказал Кулеба журналистам.

Премьер-министр Швеции не сообщила подробностей о военном пакете. Но сказала, что он будет похож на предыдущую помощь. Напомним, прошлый пакет помощи включал противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока идет война», — сказала Андерссон.

Подробностей о военном пакете премьер-министр Швеции не сообщила. Но она сказала, что это будет похоже на предыдущую помощь. Напомним, что в последний пакет помощи вошли противотанковые средства, средства индивидуальной защиты и средства разминирования.