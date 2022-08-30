Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
Американское дипломатическое представительство в Сирии подверглось ракетному обстрелу.
В ночь с 29 на 30 августа в Сирии начались массовые столкновения, которые переросли в полномасштабные боевые действия.
В ходе столкновений в небе над Багдадом были замечены ракеты, которые угрожали посольству США.
Из-за этого на территории американского представительства были активированы системы противовоздушной обороны C-RAM.
"Над посольством США активировали системы ПВО, обстрелу, по некоторым данным, подверглось представительство Нидерландов", - передает РЕН ТВ.
Опубликовано: Николай Скира
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