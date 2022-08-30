ВС России проводят зачистку Херсонской области и прилегающих районов от ВСУ

После неудавшейся попытки контратаки ВСУ в Херсонской области в понедельник, южная группировка ВС России проводит зачистку района с воздуха.

Утром во вторник жители области сообщают о крупной вертолетной группировке ВКС РФ, которая направляется в сторону позиций ВСУ.

Эскадрилья из Ка-52, Ми-24 и Ми-8 ВКС направилась на северо-запад для проведения контрударов по позиция украинских военных, которые ведут обстрелы мирных населенных пунктов области.