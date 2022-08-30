В Пентагоне признали, что ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС

Перед приездом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, утром во вторник территория станции вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ.

В Пентагоне допустили, что ВСУ ведут боевые действия в районе Запорожской АЭС, заявил представитель командования.

«Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест», — сказал военный чиновник.

Он отметил при этом, что украинским военным известны риски таких обстрелов и они стараются их минимизировать.