В Пентагоне признали, что ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС
Перед приездом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, утром во вторник территория станции вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ.
В Пентагоне допустили, что ВСУ ведут боевые действия в районе Запорожской АЭС, заявил представитель командования.
«Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест», — сказал военный чиновник.
Он отметил при этом, что украинским военным известны риски таких обстрелов и они стараются их минимизировать.
Опубликовано: Тарас Медведев
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