Власти Эквадора инициировали расследование охоты на гигантских черепах на Галапагосских островах

Эквадорская прокуратура объявила в понедельник, 30 августа, о расследовании предполагаемой охоты на гигантских черепах на Галапагосских островах, хрупкой экосистеме, внесенной в список Всемирного наследия.

«Обвинение расследует подозрение в охоте и убийстве четырех гигантских черепах в комплексе водно-болотных угодий Галапагосского национального парка» , — говорится в сообщении прокуратуры в Twitter.

Эквадорское подразделение, специализирующееся на преступлениях против окружающей среды и природы, отвечало за сбор показаний агентов национального парка и назначение экспертов для вскрытия черепах. Руководство парка подало жалобу на гибель животных, сообщает Минприроды на своем канале в WhatsApp.

На этих четырех гигантских черепах, вид которых министерство не указало, охотились на заболоченных территориях острова Изабела, расположенного в 1000 км от побережья Эквадора в Тихом океане. Охота на диких животных в Эквадоре наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

В 2019 году мужчина, который протаранил черепаху и повредил ее панцирь, был оштрафован на 11 тысяч долларов. В том же году другому водителю пришлось заплатить более 15 000 долларов за то, что он наехал на галапагосскую игуану и убил ее.

Остров Изабела площадью 4703 км2 является крупнейшим из архипелага, из которого он составляет 60% поверхности суши. Галапагосский архипелаг считается биосферным заповедником из-за своей уникальной флоры и фауны. По данным Галапагосского национального парка, когда-то здесь обитало 15 видов черепах, три из которых вымерли много веков назад. В 2019 году на острове была обнаружена черепаха вида Chelonoidis phantastica , более чем через сто лет после ее предполагаемого исчезновения.