Два израильтянина ранены палестинцами возле храма на оккупированном Западном берегу
Палестинцы во вторник (30 августа) застрелили и ранили двух израильтян, которые прибыли на место предполагаемой гробницы Иосифа, место, почитаемое евреями в палестинском городе Наблус, заявили официальные лица.
«Утром во вторник граждане Израиля вошли в город Наблус без согласования (...), они были ранены выстрелами в их направлении», - указала израильская армия, которая уточнила, что они провели спасательную операцию. Двое мужчин получили ранения и были эвакуированы в больницы в центральном Израиле, сообщили агентству AFP в израильских больницах.
В Наблусе их автомобиль был подожжен палестинцами, и во вторник утром ситуация оставалась напряженной, сообщает AFP.
«Гробница Иосифа» — это место, почитаемое евреями как место, где покоятся останки Иосифа, одного из двенадцати сыновей патриарха Иакова.
Для палестинцев - это могила местного мусульманского религиозного деятеля.
Израильская армия время от времени сопровождает группы паломников, желающих отправиться в это место, расположенное в Наблусе, городе на Западном берегу, находящемся под контролем Палестинской администрации, и запрещает гражданам Израиля ходить туда самостоятельно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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