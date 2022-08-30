Два израильтянина ранены палестинцами возле храма на оккупированном Западном берегу

Палестинцы во вторник (30 августа) застрелили и ранили двух израильтян, которые прибыли на место предполагаемой гробницы Иосифа, место, почитаемое евреями в палестинском городе Наблус, заявили официальные лица.

«Утром во вторник граждане Израиля вошли в город Наблус без согласования (...), они были ранены выстрелами в их направлении», - указала израильская армия, которая уточнила, что они провели спасательную операцию. Двое мужчин получили ранения и были эвакуированы в больницы в центральном Израиле, сообщили агентству AFP в израильских больницах.

В Наблусе их автомобиль был подожжен палестинцами, и во вторник утром ситуация оставалась напряженной, сообщает AFP.

«Гробница Иосифа» — это место, почитаемое евреями как место, где покоятся останки Иосифа, одного из двенадцати сыновей патриарха Иакова.

Для палестинцев - это могила местного мусульманского религиозного деятеля.

Израильская армия время от времени сопровождает группы паломников, желающих отправиться в это место, расположенное в Наблусе, городе на Западном берегу, находящемся под контролем Палестинской администрации, и запрещает гражданам Израиля ходить туда самостоятельно.