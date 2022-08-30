Ксения Собчак защитила россиянку «в трусах», которую выгнали из магазина в Дагестане
Известная телеведущая высказала свое мнение по поводу инцидента с туристкой, который произошел в этой рспублике.
Фрагмент видео, выложенный пользователями Интернета в Дагестане, вызвал бурную реакцию в Сети. На нем местный мужчина в магазине публично отчитывает туристку за ее внешний вид, сообщает КП.
Дело в том, что девушка зашла за покупками в купальнике и накидке, чем и вызвала гнев неизвестного мужчины.
Ксения Собчак тоже обратила внимание на это видео и заступилась за девушку. По словам журналистки, приезжающие русские туристы часто слышат от дагестанцев - мол, вы не у себя дома. Однако с такой репликой сталкиваются и кавказцы, приезжающие в Москву.
Собчак отметила: любой гость, приехавший в другой регион с другими культурными отличиями, обязан вести себя соответствующее.
Однако она возмущена тем, как повел себя в этой ситуации дагестанец, который выложил видео.
"Сцеживаю яд: перед тобой извинились и пообещали все исправить. Даже ушли - а ты все равно "братуха борцуха", орешь и лезешь", - написала в своем телеграмм-канале телеведущая.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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