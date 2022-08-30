Ксения Собчак защитила россиянку «в трусах», которую выгнали из магазина в Дагестане

Известная телеведущая высказала свое мнение по поводу инцидента с туристкой, который произошел в этой рспублике.

Фрагмент видео, выложенный пользователями Интернета в Дагестане, вызвал бурную реакцию в Сети. На нем местный мужчина в магазине публично отчитывает туристку за ее внешний вид, сообщает КП.

Дело в том, что девушка зашла за покупками в купальнике и накидке, чем и вызвала гнев неизвестного мужчины.

Ксения Собчак тоже обратила внимание на это видео и заступилась за девушку. По словам журналистки, приезжающие русские туристы часто слышат от дагестанцев - мол, вы не у себя дома. Однако с такой репликой сталкиваются и кавказцы, приезжающие в Москву.

Собчак отметила: любой гость, приехавший в другой регион с другими культурными отличиями, обязан вести себя соответствующее.

Однако она возмущена тем, как повел себя в этой ситуации дагестанец, который выложил видео.

"Сцеживаю яд: перед тобой извинились и пообещали все исправить. Даже ушли - а ты все равно "братуха борцуха", орешь и лезешь", - написала в своем телеграмм-канале телеведущая.