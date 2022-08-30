Экс-директор неправительственной организации World Vision в Газе приговорен к 12 годам тюрьмы

Чиновника НПО обвинили в отмывании денег и финансировании радикальной исламистской группировки ХАМАС.

Бывший палестинский директор неправительственной организации World Vision в секторе Газа Мохаммед Халаби во вторник был приговорен израильским судом к 12 годам тюремного заключения за растрату в пользу вооруженного исламистского движения ХАМАС.

Окружной суд Беэр-Шевы, который в июне признал Мохаммеда Халаби виновным в присвоении десятков миллионов долларов в пользу ХАМАС, во вторник приговорил палестинца к 12 годам тюремного заключения.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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