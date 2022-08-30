Немецкий дипломат, который убил своего мужа в Бразилии, разыскивается Интерполом

Немецкий консул-гей, который избил до смерти своего мужа сбежал из-под стражи и может находиться в Германии.

Бразильские судебные органы требуют, чтобы немецкий дипломат, обвиняемый в убийстве своего мужа , был выдан через Интерпол. В связи с отъездом консула судья Густаво Калил заявил, что он должен быть внесен в список разыскиваемых международной полицейской организацией Интерпол.

Дипломата арестовали в Рио-де-Жанейро в начале августа. Его обвиняют в убийстве своего мужа-бельгийца в их квартире в пляжном районе Ипанемы. Однако на прошлой неделе судья распорядился об освобождении дипломата. Он постановила, что прокуратура пропустила срок представления обвинительных документов.

Прокурор отрицает, что пропустил срок, но он официально обвинила мужчину в убийстве в понедельник, на следующий день после того, как он покинул Бразилию.