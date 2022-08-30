Лобода пожаловалась в интервью журналистке Сулаберидзе, что её поглотил быт после отъезда из России
Светлана Лобода призналась, что раньше не готовила и не убирала. Теперь же она превратилась в такую женщину, что её совсем не радует.
Украинской исполнительнице Светлане Лободе не по душе, что теперь она вынуждена заниматься бытом. На такое положение вещей артистка пожаловалась, став гостьей Ютуб-шоу журналистки Ноэ Сулаберидзе.
Лобода уехала из России вскоре после запуска спецоперации на Донбассе. Знаменитость подвергла жёсткой критике действия российских властей в данном направлении.
За рубежом Светлану ожидала совсем другая жизнь, привыкнуть к которой она так и не сумела.
В интервью Ноэ Сулаберидзе певица заявила: "Я превращаюсь в женщину, которая с утра до вечера на телефоне, плюс варит еду дома, убирает, пылесосит, чего я никогда в жизни не делала".
Звезда сцены призналась, что поначалу домашняя рутина ей нравилась, но после та поняла, что её предназначение выступать на сцене.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
На Белорусской АЭС могут достроить дополнительные энергоблоки
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
В Люксембурге пожаловались, что Украина продолжает доминировать в европейской повестке
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины