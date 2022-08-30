Лобода пожаловалась в интервью журналистке Сулаберидзе, что её поглотил быт после отъезда из России

Светлана Лобода призналась, что раньше не готовила и не убирала. Теперь же она превратилась в такую женщину, что её совсем не радует.

Украинской исполнительнице Светлане Лободе не по душе, что теперь она вынуждена заниматься бытом. На такое положение вещей артистка пожаловалась, став гостьей Ютуб-шоу журналистки Ноэ Сулаберидзе.

Лобода уехала из России вскоре после запуска спецоперации на Донбассе. Знаменитость подвергла жёсткой критике действия российских властей в данном направлении.

За рубежом Светлану ожидала совсем другая жизнь, привыкнуть к которой она так и не сумела.

В интервью Ноэ Сулаберидзе певица заявила: "Я превращаюсь в женщину, которая с утра до вечера на телефоне, плюс варит еду дома, убирает, пылесосит, чего я никогда в жизни не делала".

Звезда сцены призналась, что поначалу домашняя рутина ей нравилась, но после та поняла, что её предназначение выступать на сцене.