Российские эпидемиологи призвали работодателей отправить персонал на удаленку

В России за сутки регистрируется свыше 50 тысяч случаев новых заболеваний коронавирусом, показатели выше, чем в марте 2022 года.

Начальник отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко уверен, что россиян, которые могут себе это позволить, необходимо вернуть на удаленку.

«Эта мера хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих волн, потому что она значительно снижает число контактов», - отметил эксперт.

Эпидемиологи отмечают, что в создавшейся ситуации со снятием всех ограничений в России может вспыхнуть волна пандемии. При этом отмечается более легкая форма течения болезни.