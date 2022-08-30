Максакова заявила, что Пугачёва вернулась, так как не готова расстаться с замком в деревне Грязь
Оперная дива Мария Максакова считает, что Примадонна вернулась домой, так как не может расстаться со своим имением в деревне Грязь.
Звезда оперы Мария Максакова объяснила своё видение ситуации с возвращением Аллы Пугачевой на родину.
Пугачева вернулась в Россию через полгода пребывания на чужбине. Возвращение Примадонны не осталось без всеобщего внимания. Обсуждают появление артитски в стране её фанаты и коллеги.
Высказалась по поводу возвращения Аллы Борисовны и Максакова.
В одном из шоу оперная дива поделилась своей точкой зрения: "Мне пока сложно предсказывать ее дальнейшие действия, потому что она человек достаточно экстравагантный. Она умело боролась с советской властью в лучшие свои годы. Сейчас, безусловно, я не наблюдаю в ней такой силы духа. Она живет своей такой достаточно мягкомещанской жизнью".
Певица считает, что 73-летняя знаменитость вернулась на родину, так как не в силах расстаться со своим замком в деревне Грязь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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