Максакова заявила, что Пугачёва вернулась, так как не готова расстаться с замком в деревне Грязь

Оперная дива Мария Максакова считает, что Примадонна вернулась домой, так как не может расстаться со своим имением в деревне Грязь.

Звезда оперы Мария Максакова объяснила своё видение ситуации с возвращением Аллы Пугачевой на родину.

Пугачева вернулась в Россию через полгода пребывания на чужбине. Возвращение Примадонны не осталось без всеобщего внимания. Обсуждают появление артитски в стране её фанаты и коллеги.

Высказалась по поводу возвращения Аллы Борисовны и Максакова.

В одном из шоу оперная дива поделилась своей точкой зрения: "Мне пока сложно предсказывать ее дальнейшие действия, потому что она человек достаточно экстравагантный. Она умело боролась с советской властью в лучшие свои годы. Сейчас, безусловно, я не наблюдаю в ней такой силы духа. Она живет своей такой достаточно мягкомещанской жизнью".

Певица считает, что 73-летняя знаменитость вернулась на родину, так как не в силах расстаться со своим замком в деревне Грязь.