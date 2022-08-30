В бундестаге предложили объявить посла Украины Мельника персоной нон грата и выслать из страны
Украинский посол в ФРГ дорабатывает свой срок и в октябре сложит полномочия, но известный своим скандальным нравом продолжает критиковать немецких политиков.
За своего соратника по ХДС решил заступиться депутат бундестага Йенс Леман. Посол Мельник недавно от души «потролил» премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.
Кречмер призвал остановить давление на Москву и сесть за стол переговоров, чтобы разрешить конфликт на Украине мирным путем.
Мельник на это лишил политика приглашения в Киев и отметил, что он теперь находится в «черном списке» не въездных в Украину.
Йенс Леман призвал коллег объявить Мельника персоной нон грата и выслать его из страны.
«Андрей Мельник отозван и поэтому должен быть немедленно объявлен персоной нон грата, чтобы он мог быстро покинуть Германию», — написал Леман в соцсети.
«Мне надоело, что посол Мельник постоянно жалуется на Германию, не приглашает, а иногда и оскорбляет политиков. Бочка переполнилась. Думаю, Германия очень много делает для Украины, будь то гуманитарная, экономическая или военная помощь», — подчеркнул он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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