В бундестаге предложили объявить посла Украины Мельника персоной нон грата и выслать из страны

Украинский посол в ФРГ дорабатывает свой срок и в октябре сложит полномочия, но известный своим скандальным нравом продолжает критиковать немецких политиков.

За своего соратника по ХДС решил заступиться депутат бундестага Йенс Леман. Посол Мельник недавно от души «потролил» премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.

Кречмер призвал остановить давление на Москву и сесть за стол переговоров, чтобы разрешить конфликт на Украине мирным путем.

Мельник на это лишил политика приглашения в Киев и отметил, что он теперь находится в «черном списке» не въездных в Украину.

Йенс Леман призвал коллег объявить Мельника персоной нон грата и выслать его из страны.

«Андрей Мельник отозван и поэтому должен быть немедленно объявлен персоной нон грата, чтобы он мог быстро покинуть Германию», — написал Леман в соцсети.

«Мне надоело, что посол Мельник постоянно жалуется на Германию, не приглашает, а иногда и оскорбляет политиков. Бочка переполнилась. Думаю, Германия очень много делает для Украины, будь то гуманитарная, экономическая или военная помощь», — подчеркнул он.