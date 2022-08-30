Восьмой пакет санкций против России вызовет раскол внутри Евросоюза, считает политолог

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов убежден, что Европейский союз уже не способен на какие-либо карательные меры против России.

Новые ограничения, которые сейчас разрабатываются для РФ, ударят по самому Евросоюзу, убежден эксперт.

Россия, которая ни разу предметно не ответила на экономические санкции ЕС теперь вправе развязать настоящую гибридную войну против недружественных стран. А поставки вооружений на Украину делают их объектом СВО.

«У России существует набор ответов в киберпространстве, который пока что она не использует. Настоящей кибервойны со стороны России Европа еще не видела», – предупреждает эксперт.

В любом случае уже отчетливо слышны голоса о выходе из ЕС ряда его членов и ситуация только усугубится.