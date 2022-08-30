Фон дер Ляйен назвала реальные сроки отказа от российских углеводородов, и они не стыкуются с санкциями
Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен дала понять, что вся возня с санкциями против России политический блеф, а не реальная картина.
Она заявила, что уход от «грязного российского ископаемого топлива» к «Зелёной энергии» планируется лишь к 2050 году.
«Мы не собираемся действовать так быстро как Путин, который может поставить штамп на документе и он будет реализован на следующий день», - сказала еврочиновник.
Скоро у жителей всех 27-ми стран Евросоюза появится много вопросов к своим властям, которые коснутся повышения цен на топливо, энергию и продукты. Эксперты отмечают, что так власти ЕС компенсируют огромные растраты на поддержку Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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