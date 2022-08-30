The Insider: Россия даст убежище экс-генералу СБУ Андрею Наумову

Экс-руководитель Главного управления Службы безопасности Украины (ГУ СБУ) Андрей Наумов, против которого возбуждено дело о государственной измене, может получить убежище в России.

Источники The Insider в спецслужбах Украины сообщили, что экс-генерал СБУ мог передать россиянам сведения, которые позволили российской армии быстро занять позиции на территории Чернобыльской АЭС. В обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского, Россия может предоставить ему политическое убежище.

Андрей Наумов был задержан в Сербии, а вопросом передачи экс-генерала СБУ российской стороне, занимается МВД этой страны. По данным The Insider, на прошлой неделе в российском Совете безопасности проходила встреча с Николаем Патрушевым, на которой в частности обсуждалась и судьба Наумова.

Ранее сообщалось, что Андрей Наумов был задержан при попытке пересечения границы Сербии. Он двигался в сторону Северной Македонии 7 июля 2022 года. До прошлой неделе о судьбе экс-генерала СБУ практически не вспоминали (за исключением украинских спецслужб).

После побега из Украины, Наумов несколько месяцев скрывался в Германии. После он пересек границу некоторых стран ЕС вместе с незадекларированными ценностями и попал в Сербию. После попытки пересечения границы с Северной Македонией он был задержан и находится в сербском СИЗО.