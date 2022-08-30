Крид и Шуфутинский выпускают новую версию песни 3 сентября

Исполнители Егор Крид и Михаил Шуфутинский записали новый вариант композиции "3 сентября". Обновлённая версия песни выйдет в ночь с 1 на 2 сентября.

Певцы российской сцены Михаил Шуфутинский Егор Крид записали новую версию хита "3 сентября".

Об этом событии в соцсетях сообщил 28-летний Крид.

Новый вариант известной композиции выйдет в ночь с 1 по 2 сентября текущего года. Другими подробностями релиза Егор делиться не стал.

Перезапись старых песен для певца не в новинку. Пару лет назад он выпустил новую версию хита исполнительницы Валерии под названием "Часики".

В 2022 году свет увидела композиция "Отпускаю" МакSим в иной интерпретации.