Крид и Шуфутинский выпускают новую версию песни 3 сентября
Исполнители Егор Крид и Михаил Шуфутинский записали новый вариант композиции "3 сентября". Обновлённая версия песни выйдет в ночь с 1 на 2 сентября.
Певцы российской сцены Михаил Шуфутинский Егор Крид записали новую версию хита "3 сентября".
Об этом событии в соцсетях сообщил 28-летний Крид.
Новый вариант известной композиции выйдет в ночь с 1 по 2 сентября текущего года. Другими подробностями релиза Егор делиться не стал.
Перезапись старых песен для певца не в новинку. Пару лет назад он выпустил новую версию хита исполнительницы Валерии под названием "Часики".
В 2022 году свет увидела композиция "Отпускаю" МакSим в иной интерпретации.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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