МИД Тайваня назвал материковый Китай ворами из-за атаки дронов в последние недели

Тайбэй и Пекин вступили в бурную дискуссию по поводу недавней волны вторжений китайских беспилотников над тайваньскими островами Цзиньмэнь, которые контролировали военные аванпосты.

Фотографии и видео, сделанные этими дронами на острове в нескольких километрах от китайского города Сямынь, распространились в китайских и тайваньских социальных сетях.На одном из видео видно, как тайваньские солдаты бросают камни в дрон, пытаясь отпугнуть его.

Отвечая на вопрос о видеороликах в понедельник, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сказал, что это не «выдающийся случай », потому что дроны «летают вокруг территории Китая».

Этот ответ вызвал критку Тайбэя, который сравнил атаку дронов с поведением вора.

«Тех, кто приходит без приглашения, называют ворами, независимо от того, взламывают ли они дверь или шпионят с воздуха, народ Тайваня не приветствует таких воров», — говорится в пресс-релизе тайваньского министерства иностранных дел.