В Люксембурге пожаловались, что Украина продолжает доминировать в европейской повестке

Верховенство украинской повестки в делах Евросоюза уже напрягает европейских политиков, которые призывают решать, прежде всего, свои насущные проблемы.

Глава минобороны Люксембурга Франсуа Бош посетовал, что Украина «продолжает доминировать в повестке» рабочих органов Евросоюза.

Он также отметил, что несмотря на многие разговоры общая военная помощь ЕС Украине совершенно незаметна.

«Для нас важно сегодня обсудить, как с военной точки зрения наиболее быстро и гибко помочь Украине. Мы будем обсуждать как общеевропейские шаги», — заявил Франсуа Бош.