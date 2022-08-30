В Люксембурге пожаловались, что Украина продолжает доминировать в европейской повестке
Верховенство украинской повестки в делах Евросоюза уже напрягает европейских политиков, которые призывают решать, прежде всего, свои насущные проблемы.
Глава минобороны Люксембурга Франсуа Бош посетовал, что Украина «продолжает доминировать в повестке» рабочих органов Евросоюза.
Он также отметил, что несмотря на многие разговоры общая военная помощь ЕС Украине совершенно незаметна.
«Для нас важно сегодня обсудить, как с военной точки зрения наиболее быстро и гибко помочь Украине. Мы будем обсуждать как общеевропейские шаги», — заявил Франсуа Бош.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В Люксембурге пожаловались, что Украина продолжает доминировать в европейской повестке
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