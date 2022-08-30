Лолита сообщила в Телеграм-канале, что покидает Россию
Лолита Милявская решила сделать перерыв в работе, направившись на отдых в Болгарию. Звезда сцены намерена вернуться в Россию через 10 дней.
Исполнительница Лолита Милявская сообщила, что уезжает из России. Артистка направляется в 10-дневный отпуск, который проведет на Балканах.
Артистка сообщила об этом в своём Телеграм-канале: "Последние десять дней отдыха до конца года. Проведу с семьей в Болгарии, поглажу собаку, подстригу лаванду и домой. На работу!"
Певица записала видеоролик, находясь в аэропорту в Турции. Она поведала, что боится пропустить свой рейс, надеясь поскорее увидеть своих родных.
Недавно Милявскую заподозрили в эмиграции из РФ, но та мгновенно опровергла слухи, заявив, что "страна ей многое дала".
Лолита высказывалась и по поводу Крыма, заявляя, что любит полуостров и никто не запретит ей приезжать сюда и на отдых, и с выступлениями.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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