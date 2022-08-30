ООН требует $160 млн для помощи 5 млн пострадавших от наводнения в Пакистане

ООН и правительство Пакистана во вторник, 30 августа, обратились с призывом о срочном пожертвовании 160 млн долларов для помощи более чем 5 млн жертв катастрофических наводнений, обрушившихся на страну.

«Эта финансовая помощь должна позволить профинансировать план действий в чрезвычайных ситуациях на следующие 6 месяцев, в первую очередь для предоставления основных услуг (медицина, еда, питьевая вода и жилье) 5,2 миллиона человек, наиболее пострадавших от наводнений», - заявил Йенс Лаерке, официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам, во время очередного брифинга ООН в Женеве.

Помощь должна также позволить избежать эпидемий холеры и обеспечить продовольственную помощь матерям и их маленьким детям.

Третья часть этого плана должна предусматривать оказание помощи беженцам, инвалидам и пожилым людям и создание системы, позволяющей воссоединять семьи.

Десятки миллионов пакистанцев борются с сильнейшими за последние три десятилетия муссонными дождями, которые унесли более 1000 жизней, смыли бесчисленное количество домов и уничтожили жизненно важные сельскохозяйственные угодья.