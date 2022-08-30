Литва завершила строительство четырехметрового забора на границе с Беларусью

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила журналистам в понедельник о завершении возведения четырехметрового заграждения с колючей проволокой, забор тянется примерно на 550 километров вдоль 700-километровой границы.

Симоните сказал, что «технически невозможно» возвести барьер вдоль всей границы , поскольку она также проходит через озера, реки и болота.

В этом году резко возросла нелегальная иммиграция в страны ЕС. Границу из Беларуси в Литву пересекли около 4200 человек, в основном с Ближнего Востока и Африки.

Литва обвиняет Беларусь и ее союзницу Россию в манипулировании потоками беженцев и рассматривает это как часть «гибридной» войны. Беларусь отвергает это обвинение.

Премьер-министр Литвы Симоните заявила, что ее правительство продолжит жесткую иммиграционную политику.

Литву обвинили в незаконном отказе лицам, ищущим убежища. В субботу литовские пограничники отказали в пересечении границы 125 мигрантам. Это был самый высокий показатель с начала года.

В конце июня Польша завершила строительство пограничной стены с соседней Белоруссией. Правительство в Варшаве также изменило закон и разрешило активно возвращать мигрантов прошедших через границу. Такие действия являются незаконными в соответствии с международным правом, поскольку они используют силу, чтобы помешать людям подать заявление о предоставлении убежища.