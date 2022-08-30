Киргизия требует принять санкции к странам недружественным к ЕАЭС

Киргизия выступила с инициативой о принятии ограничений в отношении стран дискриминирующих права членов ЕАЭС на внешних рынках.

«Должны применяться санкции. Сейчас никто не отвечает за возникновение барьеров и нет механизмов реагирования на нарушение правил работы рынка. Глава кабмина высказал мнение, что должны применяться инструменты ответственности и наложения взысканий, если будут определены барьеры и доказана вина в их создании», — сказал министр экономики и коммерции республики Данияр Амангельдиев.

По словам министра, в противном случае роль союза будет нивелирована.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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