Лукашенко: Белорусскую власть критикуют даже ее сторонники
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о критике в адрес властей страны.
Белорусский президент Александр Лукашенко высказался о критике власти со стороны ее противников и сторонников.
По словам Лукашенко, критикуют власть в том числе и люди, которые, в целом, ее поддерживают.
Президент отметил, что сторонники власти будут выступать с критикой, потому что "партийное строительство" в Беларуси развернуто слишком поздно.
При этом, отметил Александр Лукашенко, данная критика будет являться совершенно справедливой.
Также Лукашенко добавил, что в Беларуси будут создаваться новые политические партии.
Опубликовано: Николай Скира
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