Лукашенко: Белорусскую власть критикуют даже ее сторонники

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о критике в адрес властей страны.

Белорусский президент Александр Лукашенко высказался о критике власти со стороны ее противников и сторонников.

По словам Лукашенко, критикуют власть в том числе и люди, которые, в целом, ее поддерживают.

Президент отметил, что сторонники власти будут выступать с критикой, потому что "партийное строительство" в Беларуси развернуто слишком поздно.

При этом, отметил Александр Лукашенко, данная критика будет являться совершенно справедливой.

Также Лукашенко добавил, что в Беларуси будут создаваться новые политические партии.