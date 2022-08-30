Лазарева ответила на обвинения её Соловьёвым в алкоголизме

Ведущий Владимир Соловьёв назвал юмористку Татьяну Лазареву пьющей много лет женщиной. Артистка отреагировала на обвинения, ответив стихами.

Ведущая ТВ Татьяна Лазарева отреагировала на критику Владимира Соловьёва её внешности и обвинения в злоупотреблении спиртным.

56-летняя юмористка ответила на нелестные высказывания в стихотворной форме. Своему "произведению" артистка дала название "Непьющему и нестареющему красавцу".

В своём Телеграм-канале Татьяна написала: "То, что пью я много лет, это твой, Володя, бред. Ведь бухать-то мне когда. Мне бухать-то некогда".

Артистка напомнила, что много времени посвящает благотворительной деятельности.

Звезда экрана и сцены не согласилась с тем, что "некрасиво стареет".

"Вновь из области вранья, что старею быстро я. У меня спортивный вид. Это каждый подтвердит. Ты другое дело, Вова, что-то выглядишь… не очень".