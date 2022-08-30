ООН критикует Израиль за блокировку виз для сотрудников УВКПЧ

Бывший президент Чили Мишель Бачелет покидает свой пост в среду после четырех лет работы главой Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет во вторник (30 августа) раскритиковала Израиль за то, что он не выдал и не продлил визы персоналу, ответственному за мониторинг ситуации с правами человека на палестинских территориях.

«В 2020 году у 15 международных сотрудников моего офиса в Палестине, проработавших в стране 26 лет, не было иного выбора, кроме как уехать. Последующие запросы на визы и продление виз оставались без ответа в течение двух лет», — пожаловалась Мишель Бачелет в своем заявлении. «В этот период я пыталась найти решение этой ситуации, но Израиль продолжает отказываться от участия», — добавила она.

Как государство-член, Израиль должен добросовестно сотрудничать с ООН и позволять ее должностным лицам выполнять свои обязанности, продолжила Мишель Бачелет: «Неспособность Израиля обрабатывать заявления на получение визы, необходимые для доступа моих сотрудников, несовместима с этими стандартами».

«Это вызывает вопросы о том, что именно пытаются скрыть израильские власти», — сказала она, добавив, что ее офис продолжит сообщать о ситуации в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу.

Израильские силы убили 320 палестинцев в 2021 году (наблюдается десятикратное увеличение числа убитых в сравнении с 2020 годом) и ранили 17 042 человека, что в шесть раз больше, чем в 2020 году.

С начала 2022 года израильские силы убили по меньшей мере 111 палестинцев», — говорится в заявлении.