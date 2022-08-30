Число жертв столкновений с полицией на Мадагаскаре увеличилось до 19 человек
В понедельник полиция дала первоначальную оценку в 11 погибших в результате стихийных беспорядков.
Жандармы Мадагаскара подтвердили во вторник, 30 августа, что они убили 19 человек, когда в понедельник открыли огонь по разъяренной толпе, пытавшейся проникнуть в их бараки на юго-востоке острова, после темного дела о похищении ребенка-альбиноса.
«Девятнадцать человек погибли, 21 раненый все еще находится на лечении в больнице в Иконго, населенном пункте, где произошел инцидент», говорится в заявлении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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