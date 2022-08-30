NI: Зеленский оценил восстановление Украины приблизительно в 800 миллиардов долларов, но это не точно
Владимир Зеленский в своей речи для Движения французских предприятий рассказал, что Киеву необходимо будет более 600-800 миллиардов долларов, чтобы восстановить города Украины.
Был проведен точный анализ, и теперь сумма разрушений городов выглядит именно так. Также Зеленский подчеркнул, что со степенью разрушения зданий и остальной собственности стоимость естественно будет возрастать, поэтому пока еще сложно сказать, сколько средств понадобиться, чтобы восстановить целостность страны.
“О шестистах-восьмистах миллиардах было сказано в Лугано, Швейцария. Эта сумма была обнародована, и сказано, что мы считаем, что разрушения были именно на такую сумму и проведен анализ”, цитирует слова Зеленского телеканал 5.ua цитирует.
Опубликовано: Силивончик Алина
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