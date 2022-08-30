ВКС РФ уничтожили более 200 националистов и около 40 иностранных наемников в Днепропетровской области
Используя высокоточное вооружение, ВКС России уничтожили более 200 националистов и около 40 иностранных наемников, сообщает МинобороныРФ.
«Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ», - рапортует МО РФ 30 августа.
В результате удара были уничтожены позиции ВСУ, потери в живой силе составили более 200 боевиков и 40 иностранных добровольцев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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