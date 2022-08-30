Садр дал сторонникам 60 минут на выход из зеленой зоны в Багдаде

Несколько недель сторонники лидера шиитов Ирака Муктада Садара штурмуют зеленую зону в Багдаде, где расположены, в том числе, иностранные дипмиссии.

Лидер иракских шиитов Муктада Садр, сторонники которого конфликтовали с проиранскими группировками и военными в Багдаде, во вторник дал своим бойцам «60 минут» на вывод из зеленой зоны.

«Я извиняюсь перед иракским народом, единственным, кого затронули эти события», — заявил Муктада Садр во время пресс-конференции в своей цитадели в Наджафе, когда Бригады мира вступили в конфликт с группировкой Хачд аль - Чааби и иракской армией в зеленой зоне.

Согласно официальному отчету, в результате боевых действий в рядах садристов погибло 23 человека.