The New York Times: в Пентагоне сомневаются в наступательной способности ВСУ
Авторитетное издание The New York Times сообщает, что в американском Пентагоне произвели анализ возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и высказали сомнения в наступательной способности.
В Пентагоне считают, что ВСУ в данное время не способны достигнуть успеха в контрнаступлении в южном направлении. Особенно, если говорить о Херсонской области, контрнаступление на которую требует огромное время подготовки и массовые поставки западного вооружения.
При этом в США считают, что попытка наступления на Херсон действительно была, а операция держалась в тайне. Однако «стремление украинцев к прогрессу на поле боя» вынудило стремительно отступать. Ни военнослужащих, ни техники в Украине сегодня недостаточно, чтобы получить преимущество.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия разгромила наступление ВСУ, проведенное по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. В результате ВСУ понесли большие потери в количестве не менее 560 военнослужащих и были вынуждены отступить.
За несколько дней до этого, экс-полковник армии США Дэниел Дэвис на телеканале Fox News признал, что в Украине нет никаких признаков контрнаступления ВСУ на Херсон и в целом южное направление.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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