Лукашенко: Мы зря оставили в Беларуси возможность прямого выбора президента
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о выборах главы государства.
Белорусский президент на совещании, которое посвящено партийному строительству в стране, высказался и о выборах главы государства.
По словам Александра Лукашенко, изначально планировалось отменить функцию прямых выборов президента в Беларуси.
Эту функцию, как отметил президент, планировалось возложить на Всебелорусское народное собрание. Однако, добавил Лукашенко, решение было отменено.
"Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании", — сказал президент.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Tagesschau: в семи компаниях Германии идут обыски по подозрению в сотрудничестве с Россией
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Ватикан впервые называет Россию агрессором в войне
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины