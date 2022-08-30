Лукашенко: Мы зря оставили в Беларуси возможность прямого выбора президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о выборах главы государства.

Белорусский президент на совещании, которое посвящено партийному строительству в стране, высказался и о выборах главы государства.

По словам Александра Лукашенко, изначально планировалось отменить функцию прямых выборов президента в Беларуси.

Эту функцию, как отметил президент, планировалось возложить на Всебелорусское народное собрание. Однако, добавил Лукашенко, решение было отменено.

"Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании", — сказал президент.