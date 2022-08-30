ЕСПЧ осуждает Францию за высылку чеченцев в Россию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 30 августа, осудил Францию за высылку двух россиян чеченского происхождения.

Европейский суд по правам человека осудил Францию за высылку двух россиян чеченского происхождения, чей статус беженца был аннулирован, перед лицом потенциальных рисков жестокого обращения в России.

В двух отдельных делах, рассмотренных совместно, судебный орган Совета Европы считает, что Франция нарушает статью 3 Европейской конвенции о правах человека, которая запрещает пытки и бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

Один из заявителей — гражданин России чеченского происхождения, родившийся в 1998 году в Грозном, прибывший во Францию в 2004 году. В 2017 году он был приговорен к шести годам лишения свободы и постоянному запрету на въезд на территорию Франции после обнаружения видеозаписи, в которой он представлял Исламское государство, его статус беженца был аннулирован. Он был депортирован в ноябре 2020 года и, как сообщается, через несколько дней взят под стражу в России.

«Защита, предлагаемая статьей 3 Конвенции, является абсолютной. Он не допускает каких-либо отступлений даже в случае чрезвычайного положения, угрожающего жизни нации. То же самое относится и к тому случаю, когда, как и в настоящем деле, заявитель имел связи с террористической организацией», — сообщил ЕСПЧ в своем постановлении, подчеркивая, что, несмотря на утрату своего статуса, заявитель оставался беженцем.