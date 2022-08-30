Южный Судан: 50 000 боевиков из соперничающих группировок присоединились к объединенным силам безопасности
Более 50 000 боевиков из соперничающих группировок, присоединились к новой армии и полиции страны, что стало важным шагом в реализации мирного соглашения 2018 года.
Это объединение сил, верных президенту Сальве Кииру и его сопернику, вице-президенту Риеку Мачару, является одним из основных положений мирного соглашения, подписанного в феврале 2018 года с целью положить конец пятилетней кровавой гражданской войне, в результате которой погибло около 400 000 человек, а миллионы перемещены.
До сих пор лагеря Киира и Мачара не могли договориться о распределении позиций внутри командования этих сил. Окончательно договоренность была достигнута в апреле.
На церемонии, состоявшейся во вторник в столице страны Джубе, присягу приняли более 52 000 мужчин и женщин из сил, верных Кииру и Мачару, а также из движения Альянса оппозиции Южного Судана (SSOA). Затем они пополнят ряды армии, полиции и других органов национальной безопасности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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