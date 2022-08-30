Приходько призвала власти Украины выдать Наргиз украинский паспорт

Украинская исполнительница Анастасия Приходько призывает власти Украины выдать её коллеге по сцене Наргиз Закировой паспорт страны.

Певица Анастасия Приходько призвала Украину сделать вокалистке Наргиз Закировой гражданином украинского государства. Такую информацию сообщил журналист Александр Евсеев.

Закирова - ярая противница спецоперации России в Украине. Звезда сцены позволяла себе нелестно отзываться о россиянах, поддержавших происходящее.

Позднее исполнительницу депортировали из РФ в Узбекистан. Приходько предложила выдать коллеге украинский паспорт.

Ранее сообщалось, что украинская певица поддержала пост Закировой по поводу смерти Дарьи Дугиной.

Наргиз на новость о гибели женщины восприняла со злорадством. прокомментировав её так: "Добро пожаловать в ад!"