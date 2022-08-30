Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Украины после СВО

Президент Украины Владимир Зеленский оценил восстановление страны после окончания СВО приблизительно в 800 миллиардов доларов.

30 августа украинский телеканал «5 канал» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к Движению Предприятий Франции заявил, что для восстановления государства после окончания спецоперации понадобится от 600 до 800 миллиардов долларов.

Зеленский отметил, что данная сумма основывается на расчётах проведённых экспертами в швейцарском городе Лугано, однако допустил, что размер финансовых средств, необходимых для восстановления Украины, может увеличиться.