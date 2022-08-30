New York Post: Майкл Джексон использовал поддельные документы для покупки наркотиков

Авторитетное издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Майкл Джексон использовал поддельные документы для покупки медицинских препаратов.

Американский поп-певец Майкл Джексон использовал как минимум 19 поддельных документов ради покупки медицинских препаратов, вызывающих привыкание (содержащих наркотические вещества). Информацию подтверждает и новый документальный фильм «TMZ расследует: кто на самом деле убил Майкла Джексона».

Поддельные документы давали Джексону право на покупку сильнодействующих медицинских препаратов. Для того, чтобы схема не была обнаружена, поп-певец обращался к разным врачам (даже в разных городах и штатах).

В смерте Джексона обвинили врача Конрада Мюррея, который регулярно выписывал исполнителю пропофол. Тем не менее, сам Джексон и до знакомства с врачом имел проблемы с различными препаратами.

В документальном фильме отмечается, что многие медики подталкивали Майкла Джексона к зависимости. Полиция Лос-Анджелеса считает, что легкий доступ к различным наркотическим веществам, является истинной причиной смерти короля поп-музыки.