New York Post: Майкл Джексон использовал поддельные документы для покупки наркотиков
Авторитетное издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Майкл Джексон использовал поддельные документы для покупки медицинских препаратов.
Американский поп-певец Майкл Джексон использовал как минимум 19 поддельных документов ради покупки медицинских препаратов, вызывающих привыкание (содержащих наркотические вещества). Информацию подтверждает и новый документальный фильм «TMZ расследует: кто на самом деле убил Майкла Джексона».
Поддельные документы давали Джексону право на покупку сильнодействующих медицинских препаратов. Для того, чтобы схема не была обнаружена, поп-певец обращался к разным врачам (даже в разных городах и штатах).
В смерте Джексона обвинили врача Конрада Мюррея, который регулярно выписывал исполнителю пропофол. Тем не менее, сам Джексон и до знакомства с врачом имел проблемы с различными препаратами.
В документальном фильме отмечается, что многие медики подталкивали Майкла Джексона к зависимости. Полиция Лос-Анджелеса считает, что легкий доступ к различным наркотическим веществам, является истинной причиной смерти короля поп-музыки.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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