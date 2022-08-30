Сочинским пальмам пришел конец, им осталось всего пять лет

Сотрудники нацпарка в Сочи бьют тревогу из-за инвазивного насекомого, которое губит тропические деревья.

«Сочи рискует за 5 лет лишиться своих пальм - очень многие из них уже поражены вредоносной бабочкой-бурильщиком, и вредитель распространяется», рассказал замдиректора по научной работе Сочинского нацпарка Туниев.

Он подчеркнул, что лишь спецобработка сможет помочь пораженным деревьям.

К тому же отметил ученый, необходимо срочно утилизировать деревья-скелеты, где бурильщик откладывает свои личинки.