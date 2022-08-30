Сочинским пальмам пришел конец, им осталось всего пять лет
Сотрудники нацпарка в Сочи бьют тревогу из-за инвазивного насекомого, которое губит тропические деревья.
«Сочи рискует за 5 лет лишиться своих пальм - очень многие из них уже поражены вредоносной бабочкой-бурильщиком, и вредитель распространяется», рассказал замдиректора по научной работе Сочинского нацпарка Туниев.
Он подчеркнул, что лишь спецобработка сможет помочь пораженным деревьям.
К тому же отметил ученый, необходимо срочно утилизировать деревья-скелеты, где бурильщик откладывает свои личинки.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Tagesschau: в семи компаниях Германии идут обыски по подозрению в сотрудничестве с Россией
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Ватикан впервые называет Россию агрессором в войне
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины