Сочинским пальмам пришел конец, им осталось всего пять лет

Сотрудники нацпарка в Сочи бьют тревогу из-за инвазивного насекомого, которое губит тропические деревья.

«Сочи рискует за 5 лет лишиться своих пальм - очень многие из них уже поражены вредоносной бабочкой-бурильщиком, и вредитель распространяется», рассказал замдиректора по научной работе Сочинского нацпарка Туниев.

Он подчеркнул, что лишь спецобработка сможет помочь пораженным деревьям. 

К тому же отметил ученый, необходимо срочно утилизировать деревья-скелеты, где бурильщик откладывает свои личинки.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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