Tagesschau: в семи компаниях Германии идут обыски по подозрению в сотрудничестве с Россией
Авторитетное немецкое издание Tagesschau сообщает, что как минимум в семи компаниях Германии идут обыски по подозрению в многолетнем сотрудничестве с российской стороной.
Tagesschau со ссылкой на правоохранительные органы Германии пишет, что в семь немецких компаний пришли силовики и устроили обыски в связи с подозрением во многолетнем сотрудничестве с Россией. Возможно, что обыски проходят в большем количестве компаний.
Следствие считает, что некоторые немецкие компании на протяжении многих лет поставляли российским коллегам высокотоксичные химикаты. При этом, никаких разрешающих документов на их продажу и поставку «партнеры» не имели.
Предполагается, что химические вещества экспортировались в незначительном количестве в основном для российской компании «Химмед», главный офис которой расположен в Москве.
В свою очередь «Химмед» уже занимался оптовыми поставками химикатов для своих партнеров и заказчиков. Кроме того, компания занимается поставкой химических веществ и оборудования для химических лабораторий в России и странах СНГ.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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