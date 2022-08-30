Зеленский приказал наступать на Херсон, не считаясь с потерями
Президент Украины Владимир Зеленский приказал любой ценой захватить Херсон.
Украинский президент приказал Вооруженным силам Украины любой ценой вести наступление на Херсон.
Как сообщают украинские телеграм-каналы со ссылкой на источники в офисе президента Украины, Зеленский приказал не считаться с потерями.
Напомним, что по заявлению Министерства обороны России украинские войска попробовали прорвать линию обороны РФ.
Отмечается, что попытка провести контрнаступление привела к потере практически тысячи солдат, нескольких самолетов и 48 танков.
Опубликовано: Николай Скира
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