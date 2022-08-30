Илон Маск отказался от поглощения Twitter и разорвал сделку
Илон Маск объявил об отказе от поглощения Twitter в начале июля и получил иск об упущенной выгоде в суд.
Письмо, адресованное юридическому менеджеру Twitter, было обнародовано во вторник американским регулятором фондового рынка.
Илон Маск в новом письме в Twitter процитировал обвинения, выдвинутые бывшим начальником службы безопасности компании Пейтером Затко, в качестве оправдания отказа от своего плана поглощения, о котором первоначально было объявлено в начале июля.
«Утверждения об определенных фактах, известных Twitter до 8 июля 2022 года, но не раскрытых сторонам, представляющим Маска в эту дату, с тех пор всплыли на поверхность и дают дополнительные и внятные причины для расторжения соглашения о поглощении», — написал Майк Ринглер, один из адвокатов Илона Маска, в письме главному юрисконсульту Twitter в понедельник и обнародованном во вторник Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Опубликовано: Тарас Медведев
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